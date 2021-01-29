جدة - نرمين السيد - أعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكى لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز الخميس أنّ بلاده تطلب "من تركيا وروسيا الشروع فوراً فى سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.





وقال فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول ليبيا اليوم الخميس أن واشنطن تطلب من الأطراف الخارجية كلّها "احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية فى ليبيا فوراً". وقال ميلز "تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى أكتوبر، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فوراً سحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين اللتين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم فى ليبيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تطلب سحب القوات الروسية والتركية من ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.