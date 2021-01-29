نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tesla شركة السيارات تحقق أرباح سنوية كبيرة هذا العام منذ تأسيسها في المقال التالي

عمر شويل - جدة tesla شركة السيارات العالمية الأمريكية تعلن عن أرباحها لهذا العام وقال مؤسس الشركة بأن هذا العام هو أسعد عام مر علي الشركة منذ تأسيسها وذلك فيما حققته من أرباح عالية والمعروف عن شركة تسلا هي شركة مصنعة للسيارات الكهربائية داخل أمريكا ويتم تصدير السيارة لكثير ن دول العالم ، وكما تم تصريحه بأن شركة تسلا حققت الأرباح لهذا العام كما جاء من تصريح أيلون ماسك بأن الصافي للأرباح للشركة لهذا العام قد بلغ 721 مليون دولا أمريكي من نسبة مبيعات tesla car مما شكلت هذه الأرباح بشكل استثنائي عن الأعوام الماضية .

tesla شركة السيارات الكهربائية الأمريكية وأرباح عالية لهذا العام وما تضمنته تصريحات مسئولها :-

أيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية جاء في تصريحات له عن ما سوف يتم عمله في الفترة القادمة وأسهم جديدة سوف يتم طرحها وجاءت التصريحات كما يلي :-

بلغت الأرباح الخاصة بشركة تسلا وما تضمنته الأسهم الأمريكية للشركة بقيمة 270 مليون دولار وهذه الأرباح تنحصر بين شهور أكتوبر وديسمبر الماضيين . تم حسم العناصر بشكل أستثنائي وحقق الأرباح التي وصلت إلي 80 سنت للسهم الواحد وكان توقع المحللون بأنه سوف يحقق السهم الواحد 1.01 دولار . خلال الساعات القادمة شركة تسلا تطرح مؤشر جديد داخل الأسهم الأمريكية S&P500 . بعد الصعود المفاجئ في سوق السيارات TESLA يتم دخول المصنع كأكبر مصنع علي مستوي العالم .

tesla و أيلون ماسك يتحدث عن التأثير الذي حدث بالنسبة لأسهم الشركة وما مدي التأثير الذي حدث :-

قال في بداية التصريحات بأن السهم الخاص في شركة تسلا تراجع بقيمة تصل لحوالي 5% وكان ذلك بتوقيت الساعة العاشرة ألا ربع مساءً بتوقيت جر ينتش في المبادلات الأولي الإلكترونية بعد أغلاق البورصة وذلك بعد أن وصلت الخسارة إلي 2.1% في خلال ساعات النهار غير أنه علق علي أن التراجع يعتبر نكسة خفيفة بالنسبة للسهم ومجموعة شركة تسلا وبعدها أرتفع السهم إلي ما يقرب من 750% في العام الماضي وأقترب صعود السهم بما يقرب من 17% في بداية العام الجاري وذلك بسبب أهتمام المستثمرين للسيارات الكهربائية tesla

النجاحات التي حدثت لأسهم شركة تسلا في خلال عام جائحة كورونا :-

قال أيلون ماسك بأن شركة tesla قامت بتسليم عدد 499.550 ألف سيارة تسلا في العام الماضي 2020 وكان الفارق طفيف جداً عن ما تم تحديده من هدف والذي تم تحديده من شركة تسلا في بداية العام والذي كان محدد له تسليم 500 ألف سيارة تسلا برغم تفشي جائحة كورونا .

التصريح عن المفاجأة التي تم طرحها من شركة تسلا في موديل السيارة الجديدة :-

تم التصريح من الشركة بأنه سوف يتم طرح سيارة تسلا في هذا العام وهي علي شكل طائرة والسيارة الجديدة لا تحتاج إلي الشحن كما قال بأن الشركة تعول علي ما سوف يتم إطلاقه من أنتاج سيارة تسلا الجديدة وهي الآن قيد الإنشاء داخل مصنع tesla car في كلاً من برلين وتكساس ويتم التسارع علي إنتاج السيارة تسلا الجديدة وتم التعليق علي الإنتاج بشكل مؤقت داخل الولاية الأمريكية كالفورنيا.

tesla الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في أمريكا ودول أخري تم التصريح منها بأنه وعدت سوق السيارات كذلك شركات السيارات بأنه سوف يتم المواجهة في المنافسة المتزايدة في سوق السيارات ويتم الاستفادة من البيئة المواتية للسيارات الكهربائية وخاصةً في ولاية الرئيس الأمريكي الجديد بايدن والذي يرعي قضية التغير المناخي كمشروع يتكاتف به الكثير من دول العالم وحتماً لا بد من التكاتف حتي نحافظ علي البيئة من حولنا ويتم الحد من التلوث الذي يحيط بكثير من دول العالم .