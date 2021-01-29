تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1442 على أبشر.. الأوراق المطلوبة لحجز موعد في الأحوال المدنية

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تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1442 لاتخلو من أي مواطن سعودي في عمر 15 سنة فالجميع يريد الحصول عليها لأثبات شخصيته فلا يمكن التحرك في مختلف مدن المملكة العربية السعودية بدون بطاقة الهوية الوطنية، كما أن ما انتهاء أتاحت وزارة الداخلية السعودية تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1442 على أبشر من أهم المنصات الخدمية في المملكة والتى يتم من خلالها إنجاز المعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى حجز موعد في الأحوال المدنية.تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1442
تمثل تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1442أهمية كبيرة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، فهم لا يستطيعون التحرك بدوم بطاقة الهوية الوطنية أو التقديم في الوظائف الشاغرة، بجانب كافة المعاملات الحكومية التى يرغبون إنجازها.الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية
طالبت وزارة الداخلية السعودية من أجل تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1442 للذين انتهى تجديد بطاقتهم من خلال إحضار التالي:
- أصل صك حصر الإرث إذا كان الأب متوفي.
- إصدار بطاقه الهوية الخاصة للمواطن في عمر في 15 سنه.
- أرفاق صورة من بطاقة المعرف الخاص بالولد.
- أن يكون عمر المعرف أكبر من 18 عاما.
- إحضار كل من سجل الأسرة، وإذا كانت الأم مطلقه يتم إرفاق صورة لسجل الأسرة مضاف إليه صورة من بطاقه الأم.
- إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية المنتهية واصل البطاقة.
- سجل العائلة الرسمي وصورة منه.
- صورة مقاس 4 ×6 ملونه ويكون الفرض مرتدي الزي السعودي.
- تقديم نموذج لتحديث بطاقه الهوية الوطنية وملء البيانات.
- عند تجديد البطاقة الهوية الوطنية يجب حجز موعد لتجديد البطاقة عبر شبكه الإنترنت.
- تقديم كافة الوثائق في الموعد المحدد.
- ملء نموذج 56 بخط واضح أو ملء إلكترونيا.
أتاحت وزارة الداخلية السعودية حجز موعد في الأحوال المدنية على منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
- أدخل على موقع أبشر.
- النقر على خدمة المواعيد.
- إدخال رقم الهوية أو الإقامة.
- اختيار نوع التقويم
- إدخال تاريخ الميلاد و الرقم المرئي.
- اختيار التحقق من بياناتي.
- الضغط على الانتقال لخدمة المواعيد.
- الضغط على حجز موعد جديد.
- اختيار تجديد الهوية ثم اختيار المنطقة.
- النقر على التالي.
- اختيار الفرع الأقرب إليك.
- اختار التأكيد على الموعد.
- طباعة الاستمارة.
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