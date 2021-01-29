سعر ومواصفات ايفون 12 برو Max في السعودية الجديد

سعر ومواصفات ايفون 12 برو Max في السعودية حيث تعتبر من أشهر وأحدث الهواتف التي أطلقتها الشركة العريقة، ويتميز بأكبر شاشة بمقارنته مع الإصدارات الأخرى؛ لذلك يُطلق عليه العملاق الأمريكي في التكنولوجيا، ويشمل الكثير من المزايا وسوف نقدمها خلال السطور التالية.

مواصفات ايفون 12 برو Max في السعودية

الآن نتعرف على مميزات ايفون 12 برو Max في السعودية لمعرفة أهم المميزات التي تأتي في هذا الهاتف، وذلك من خلال ما يلي:

يتميز الهاتف بأنه يحتوي على أكبر شاشة بالمقارنة مع هواتف ايفون الإصدارات الجديدة، فهي 6.7 بوصة.

يحتوى الجهاز على دقة عالية تصل إلى 3.5 مليون بكسل، وهذا يحسن من التجربة أثناء مشاهدة الفيديوهات، ويجعلها واقعية بشكل أكبر.

يأتي بشاشة هاتف ايفون iPhone 12 pro Max هي 6.7 بوصة، وكثافة الشاشة 458 بكسل لكل بوصة.

يحتوي على سعة التخزين الداخلية مختلفة فهي تتنوع بين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

تصل البطارية إلى 3687 مللي أمبير، حيث أكدت شركة آبل أنها تواصل العمل أثناء تشغيل الفيديوهات حتى 20 ساعة.

يُحسن المعالج سداسي النواة من أداء الهاتف بنسبة كبيرة تصل إلى 50% وذلك عند مقارنته بالهواتف الأخرى التي تنافسها، كما أنه يحتوي على تقنية 5 نانومتر الأولى في صنع المعالج.

نظام تشغيل هاتف ايفون 12 برو ماكس 14

يدعم إمكانية الشحن اللاسلكي وقدرته 15w، بالإضافة إلى الشحن السريع.

والجدير بالذكر أن الهاتف مصنوع من مادة الفولاذ الذي يقاوم الصدأ، والظهر صنع من الزجاج المطفي فهو يشبه في التصميم ايفون 5، وتحتوي واجهة الهاتف الأمامية تشبه تصميم آيفون 11 الذي تم إطلاقه العام الماضي، حيث يوجد نتوءات في أعلى الشاشة بسيطة وتضم الكاميرا الأمامية.

مواصفات كاميرا جوال ايفون 12

تُعتبر الكاميرا من أكثر مميزات الهاتف فأنت لا تحتاج إلى اكسسوارات ايفون 12 برو ماكس مع الآتي:

الكاميرا الخلفية للجهاز ذات عدسات رباعية 12+12+12+ Scanner.

أما عن الكاميرا الأمامية عدسات مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل.

الوان ايفون 12 جرير

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان عبر جرير وهما ايفون 12 برو max ازرق ، الفضي، الفحمي والذهبي.

سعر جوال ايفون ١٢

نجد الهاتف بسعر مميز جدًا في السعودية طبقًا للسعة الداخلية كالتالي:

سعر الهاتف 128 جيجابايت 5199 ريال سعودي.

ريال سعودي. ايفون ١٢ برو ماكس ٢٥٦ جيجابايت 5699 ريال سعودي.

ريال سعودي. سعر نسخة 512 ميجابايت بسعر 6699 ريال سعودي.

وبذلك تعرفنا على سعر ومواصفات ايفون 12 برو Max الجديد مع أهم المواصفات التي لابد من مراجعتها قبل شراء الهاتف.