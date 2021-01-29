مصر تسجل "التراجع الكبير" مع كورونا.. الأرقام تتحدث

سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة مقابل632 إصابة و48 وفاة يوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 164282 حالة من ضمنهم 128440 حالة تم شفاؤها و9169 حالة وفاة".
وأوضح أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
كما أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128440 حالة.
وكانت مصر قد استهلت، الأحد، حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية "سينوفارم".
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