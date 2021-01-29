الاتحاد الإفريقى يعتزم توفير 400 مليون جرعة لقاح إضافية للتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير المراكز الإفريقية للوقاية من الأمراض جون إنكينجاسونج، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق مع معهد المصل فى الهند، على توفير 400 مليون جرعة لقاح إضافية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتابع: "إننا إذا قمنا بإضافة هذه الجرعات إلى تلك السابق الإعلان عنها والتى تبلغ 270 مليون جرعة، فإننى أعتقد أننا بدأنا نحرز تقدما طيبا جدا".

وأضاف أن مصر والمغرب وجزر سيشل وغينيا بدأت عمليات التطعيم، بينما أعلنت موريشيوس عن بدء حملة التطعيم، خلال الأسبوع الحالى.

يذكر أن معظم الدول الأفريقية لم تبدأ عمليات التطعيم لسكانها، بسبب افتقارها إلى الأموال اللازمة لشراء جرعات التطعيم.

وكان الاتحاد الإفريقى أعلن - منتصف يناير الجارى - أنه سيتم توفير ما لا يقل عن 50 مليون جرعة لقاح خلال الفترة ما بين شهرى أبريل ويونيو القادمين.

وأشار مدير المراكز الإفريقية للوقاية من الأمراض، إلى أنه سيتم توفير الجرعات المتبقية خلال العام الحالى والعام القادم، مبينا أن إفريقيا ستحتاج إلى 1.5 مليار جرعة لقاح، لتطعيم 60% من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وأن توفير تلك الجرعات يتكلف ما يتراوح من سبعة مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.