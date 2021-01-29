لقاح جديد فعال ضد كورونا.. لكنه خيب الآمال مع "المتحورة"

أعلنت شركة نوفافاكس الطبية الأميركية في بيان، الخميس، أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 أظهر فعالية بنسبة 89.3 بالمئة خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
وقال المدير التنفيذي لشركة نوفافاكس ستانلي إرك: "يُمكن (للقاح) إن في إكس-كوف 2373 أن يلعب دورا مهما في حل أزمة الصحة العامة العالمية الحالية".
وأضاف "لكنّ النتائج أظهرت أنه أقل فعالية بكثير ضد نسخة كوفيد-19 المتحورة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا وتنتشر سريعا حول العالم".
وأشار البيان إلى أن الشركة ستباشر على الفور في تطوير لقاح جديد يستهدف هذه النسخة المتحورة.
وشملت التجارب السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة 15 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، 27 بالمئة منهم فوق عمر الـ65.
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