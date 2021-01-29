مصر.. أول رد رسمي على استخدام "المسحة الشرجية" لكورونا

في أول تعليق رسمي على المسحة الشرجية لكشف حالات الإصابة بفيروس كورونا، أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر أحمد شوقي، مساء الخميس، أنه يجرى التعامل مع كورونا على أنه فيروس تنفسي رغم من أنه أصاب الجهاز الهضمي في عدد كبير من الحالات.
وقال إنه رغم استخلاص الفيروس من الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي فلا داعي للمسحة الشرجية وخاصة مع بقاء المادة الجينية للفيروس أطول بالخلايا.
وأوضح أن "ذلك يعني عدم الجدوى من استخدامها في المتابعة الطبية كون المريض معدي من عدمه"، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.
ويأتي ذلك مع بدء الصين إجراء مسحات شرجية لحالات الإصابة بفيروس كورونا.
وبحسب التليفزيون الصيني خضع المصابون في مرافق الحجر الصحي المخصصة للاختبارات نفسها.
وذكر التليفزيون أن طريقة المسحة الشرجية يمكن أن تزيد من معدل اكتشاف الأشخاص المصابين لأن آثار الفيروس تبقى لفترة أطول في فتحة الشرج مقارنة بالجهاز التنفسي.
تراجع بإصابات كورونا
وسجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة مقابل632 إصابة و48 وفاة يوم الأربعاء.
وأوضح أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
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