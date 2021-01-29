جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعد 6 أيام فقط من إعلان جوتيريش تعيين فابريزيو هوشيلد دروموند مبعوثا له فى مجال التكنولوجيا.
وقال فى مؤتمر صحفى فى نيويورك: "هناك ادعاءات يتم التحقيق فيها وهذا هو الشيء الصحيح الذى يجب القيام به"، مضيفا أن هوشيلد قد تم منحه إجازة إدارية "كإجراء احترازي".
وصرح جوتيريش بأنه علم بهذه الادعاءات قبل يومين فقط ولم يعرف بعد "بالضبط ما هى طبيعة الاتهامات الموجهة".
وأضاف: "آمل أن يجرى التحقيق بسرعة... لن يكون هناك دائما أى تسامح فى ما يتعلق بالتحرش الجنسى أو غيره من أشكال التحرش".
ويواجه هوشيلد وهو مسؤول مخضرم فى الأمم المتحدة من تشيلى العديد من الشكاوى من النساء اللائى عملن معه ويدعين تحرشه بهن وغير ذلك من السلوك غير اللائق خلال العامين الماضيين، وفقا لبوابة أخبار الأمم المتحدة "باس بلو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب التحرش .. جوتيريش يوقف مبعوثا أمميا عن العمل بعد 6 أيام من تعيينه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.