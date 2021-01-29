بسبب التحرش .. جوتيريش يوقف مبعوثا أمميا عن العمل بعد 6 أيام من تعيينه

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعد 6 أيام فقط من إعلان جوتيريش تعيين فابريزيو هوشيلد دروموند مبعوثا له فى مجال التكنولوجيا.

وقال فى مؤتمر صحفى فى نيويورك: "هناك ادعاءات يتم التحقيق فيها وهذا هو الشيء الصحيح الذى يجب القيام به"، مضيفا أن هوشيلد قد تم منحه إجازة إدارية "كإجراء احترازي".

وصرح جوتيريش بأنه علم بهذه الادعاءات قبل يومين فقط ولم يعرف بعد "بالضبط ما هى طبيعة الاتهامات الموجهة".

وأضاف: "آمل أن يجرى التحقيق بسرعة... لن يكون هناك دائما أى تسامح فى ما يتعلق بالتحرش الجنسى أو غيره من أشكال التحرش".

ويواجه هوشيلد وهو مسؤول مخضرم فى الأمم المتحدة من تشيلى العديد من الشكاوى من النساء اللائى عملن معه ويدعين تحرشه بهن وغير ذلك من السلوك غير اللائق خلال العامين الماضيين، وفقا لبوابة أخبار الأمم المتحدة "باس بلو".