القضاء الأمريكي يسمح بتسليم متهمين بمساعدة كارلوس غصن على الهروب

رفضت قاضية في مدينة بوسطن الأمريكية يوم الخميس محاولة أخيرة من أب وابنه لتجنب تسليمهما لليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الهرب من البلاد.
ويفسح حكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني المجال أمام تسليم مايكل تيلور، الضابط السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي، وابنه بيتر تيلور لليابان بعدما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على التسليم.
وكان قد ألقي القبض على الأب وابنه في مايو بناء على طلب اليابان. وعلّقت تالواني تسليمهما في 29 أكتوبر إلى أن تسمع حيثيات طعنهما في قرار وزارة الخارجية.
وينتظر غصن محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية منها إخفاء جانب مما تلقاه من علاوات ومكافئات في بيانات شركة نيسان المالية. ونفى غصن ارتكاب أي مخالفات.
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