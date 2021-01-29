ما هي الخطوط المؤجرة leased lines التي أطلقتها شركة زين السعودية

ما هي الخطوط المؤجرة leased lines التي قد تم الإعلان عن إطلاقها بواسطة شركة زين السُّعُودية بتقنية الحيل الخامس هي أكثر ما يشغل قطاع عريض من أبناء المملكة العربية السُّعُودية حاليًا؛ ولذلك؛ فإن السطور والفقرات التالية سوف تحمل جميع المعلومات التي يرغب أي فرد في التعرف عليها سواء عبر تقنية الخطوط المؤجرة أو طبيعة الخطوط المُقدمة حاليًا من شركة زين للاتصالات.

ما هي الخطوط المؤجرة ؟

في ضوء الإجابة على سؤال ما هي الخطوط المؤجرة Leased Lines ؛ فإنها عبارة عن تِقنية حديثة في خطوط الاتصالات تكون ذات درجة سرعة فائقة ، حيث تكون درجة السرعة في الإرسال والاستقبال متساوية ، وهي السرعة التي يحتاج إليها قطاع الأعمال على وجه التحديد ومؤسسات وشركات العمل لإتمام مختلف الأعمال عبر الشبكة بسرعة فائقة ومن ثم توفير الوقت.

حيث تُساعد الخطوط المؤجرة على توفير اتصال بشبكة الإنترنت على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع بسرعات عالية جدًا وهي تأتي بكامل سَعَة الخطوط الرقمية أيضًا ، إضافةً إلى أنها لا بد أن تعتمد على تقنية اتصال حديثة ومتطورة مثل تقنية الجيل الخامس 5G ، وهي تختلف عن الخطوط العادية DSL في إنها ثابتة السرعة طوال الوقت وتعتمد على آلية الاتصال نقطة بنقطة Point to point.

خطوط الاتصالات المؤجرة زين السعودية

إن خطوط الاتصالات المؤجرة المقدمة من شركة زين السُّعُودية تعتمد بشكل رئيس على تقنيات الجيل الخامس ، وهي مُقدمة إلى قطاع الأعمال الراغب في الحصول على سرعة فائقة وثابتة للإنترنت على مدار اليوم مثل شركات العمل عن بعد وغيرهم ، وتأتي تلك الخطوط بالمميزات التالية:

ذات درجة تكلفة منخفضة.

لها درجة كفاءة وجودة فائقة.

تُقدم نفس درجة الأمان والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات كما هو الحال في تقنيات الألياف الضوئية تمامًا.

توفر خدمة هامة وهي (خدمة الوصول المخصص)، والتي يتم تزويد الشبكات بها ، من أجل الحصول على سرعة اتصالات بالويب فائقة السرعة وخصوصًا في الأماكن التي لا تصل إليه خِدْمَات شبكات الألياف.

تُقدم زمن وصول أقل إلى جانب سرعة أكبر للنشر، وتقدم كافة متطلبات عملاء شبكة الجيل الخامس على أكمل وجه.

أهم إنجازات شركة زين السعودية في تقنيات شبكات الاتصالات

لا تُعد الخطوط المؤجرة هي الإنجاز الوحيد لشركة زين السعودية ، ولكنها قد تمنت من ني عدة إنجازات هامة وفريدة خلال المدة الزمنية السابقة ، مثل:

هي أول مزود خطوط اتصالات بتقنية الجيل الخامس داخل المملكة.

تمكنت من أن تكون أفضل خدمة سرعة تحميل لمستخدمي شبكة الجيل الخامس.

حصلت الشركة في عام 2020م على جائزة أفضل سرعة إنترنت منزلي داخل المملكة.

وحصلت أيضًا على جوائز أفضل نمو وبنية تحتية لشبكات الجيل الخامس.

وبالتالي ؛ فإنه في ضوء الإجابة على سؤال ما هي الخطوط المؤجرة leased lines المقدمة في وقتنا هذا من شركة زين السعودية بأعلى مستوى جودة وسرعة واحترافية إلى كافة أفراد قطاع الأعمال العام والخاص داخل المملكة ؛ تُجدر الإشارة إلى أن إدخال تقنية الخُطوط المؤجَّرَة بالدولة ؛ هو بالفعل إنجاز مهم للغاية وسوف يُساعد على تطوير نطاق كبير من مختلف الأعمال المعتمدة على الحوسبة وشبكات الويب إلى حد كبير.