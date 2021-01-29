أمريكا تعلق على الاحتجاجات في لبنان

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف المرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها مدينة طرابلس اللبنانية إلى "الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية".
وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات لقناة "الحرة": "نراقب الوضع في طرابلس عن كثب ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية".
وأعرب المتحدث عن دعم الولايات المتحدة لحق الشعب اللبناني بالاحتجاج السلمي، مضيفًا "إن أولئك الذين يقطعون هذه الجهود بالعنف والأفعال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني".
وتابع: "نطالب الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين المشاركين في الاحتجاجات السلمية، وهذه الاحتجاجات تؤكد حاجة القادة السياسيين في لبنان إلى إجراء إصلاحات ذات مغزى تستجيب لرغبة اللبنانيين في الشفافية والمساءلة والفرص الاقتصادي".
وكانت المواجهات قد تجددت، الخميس، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين ضد تشديد إجراءات الإغلاق العام في طرابلس.
وأطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي بشكل كثيف في ساحة النور في طرابلس، واستعانت بقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.
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