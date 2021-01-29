نوفافاكس: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 89%

أعلنت شركة نوفافاكس الطبية، أن لقاحها ضد فيروس أظهر فعالية بنسبة 89.3% خلال المرحلة الثالثة من تجربة سريرية شملت أكثر من 15 ألف شخص.
وقال المدير التنفيذي للشركة ستانلي إرك، في بيان، إن " لقاح ان في إكس-كوف2373 يمكن أن يلعب دورا مهما في حل أزمة الصحة العامة العالمية الحالية".
لكن النتائج أظهرت أن اللقاح أقل فعالية بكثير ضد نسخة كورونا المتحورة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا وتنتشر سريعا حول العالم.
وأعلنت الشركة في نوفمبر الماضي، أن لقاحها الخاص بفيروس كورونا، حصل على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
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