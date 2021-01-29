إصابات كورونا في البرازيل تتخطى 9 ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 61811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1368 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع كبيرة لكلا المؤشرين مقارنة مع البيانات السابقة.
طبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، 9 ملايين و58687 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 221547.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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