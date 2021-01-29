برنامج التقسيط بدون هامش ربح أو رسوم إدارية ومبالغ تمويلية حتى 200 ألف ريال من بنك الرياض

برنامج التقسيط بدون هامش ربح أو رسوم إدارية برنامج تمويلي يقدمه بنك الرياض للأفراد في المملكة وذلك بغرض تقسيط المنتجات من خلال تمويل شخصي بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل حتى 200 ألف ريال سعودي حيث يتيح بنك الرياض للأفراد من خلال برنامج دفعات شراء المنتجات ثم تقسيطها بفترات سداد ميسرة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 36 شهر ، ويعتبر بنك الرياض بنك سعودي فعال في مجال التمويل حيث يقدم البنك خدمات تمويلية مميزة لعملائه داخل المملكة وخارجها كما يشارك البنك في العديد من القروض والتي تخدم قطاعات مختلفة في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويلي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. يتميز برنامج دفعات المتاح لدي بنك الرياض بأنه لا يحتاج إلى رسوم إدارية. منتج تمويلي بدون هامش ربح. خطوات سريعة لتنفيذ طلب الاشتراك في برنامج دفعات. فترة تقسيط لمبلغ التمويل تبدأ من ستة أشهر وتصل إلى 36 شهر. يوفر بنك الرياض برنامج التقسيط بدون هامش ربح بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى 200 ألف ريال سعودي. في حالة وفاة طالب التمويل لا قدر الله يقدم بنك الرياض اعفاء الورثة من المبالغ المستحقة.

يوفر بنك الرياض التمويل للسعوديين وغير السعوديين أيضاً. يمكن للعملاء المؤهلين للحصول على التمويل الشخصي الخاص بالسلع والخدمات الحصول على المنتج. عمر طالب التمويل سعودي الجنسية يجب ألا يقل عن 18 سنة. أما بالنسبة لطالب التمويل غير السعودي يشترط ألا يقل عمره عن 22 سنة. صافي الراتب الشهري الخاص بطالب التمويل يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي. يشترط أن يكون طالب التمويل من العاملين في القطاع العام أو شبة الحكومي أو القطاع العسكري أو أحد الشركات المعتمدة لدي بنك الرياض. يمكن للمتقاعد الاستفادة من برنامج الدفعات. يشترط أن يقوم طالب التمويل بتحويل راتبه على بنك الرياض.

في البداية يقوم طالب التمويل بتحديد نوع المنتج المطلوب.

من خلال مزود الخدمة يحصل طالب التمويل على عرض السعر.

بعد ذلك يقوم طالب التمويل بزيارة فرع البنك وتقديم طلب للحصول على التمويل.

بعد أن يقوم بنك الرياض بالموافقة على الطلب يقوم البنك بإيداع المبلغ المطلوب في الحساب الخاص بالتاجر وذلك مقابل الخدمة المطلوبة.

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