الشروط وكيفية التسجيل وموعد صرف دعم مؤسسة تكافل السعودية

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية أنها قامت بأيداع مبلغ إعانات الفصل الدراسي الثاني 1442 للعام الحالي في حسابات المدارس التي ستقوم بتقديم الدعم للطلبة والطالبات المستحقين للدعم.

مؤسسة تكافل السعودية:

وتعمل مؤسسة تكافل على توفير الدعم للطلبة والطالبات المحتاجين في المملكة العربية السعودية، وتشمل إعانات الفصل الدراسي الثاني ما يزيد عن 272 ألف طالب وطالبة، ويدرسون في 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ تجاوز 136 مليون ريال سعودي وهذه هي الدفعة الثانية من الاعانات المالية لهذا العام.

كيفية الاستعلام عن تكافل المدارس:

ويمكنك عزيزي الطالب الإستعلام على موعد نزول تكافلل المدارس من خلال الاتصال على رقم 920033951، وهذا الرقم يستقبل الأستفسارات والأقتراحات من يوم الأحد الى يوم الخميس من كل إسبوع ويمكن الاتصال في مواعيد العمل الرسمية من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة مساءا، كما يمكنك الإستعلام ايضا عن طريق الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل.

شروط الحصول على منحة تكافل:

وحتى يستفيد بالدعم الطالب المحتاج فعلا فقد وضعت مؤسسة تكافل عددا من الشروط وهي:

ان يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

لكي يستطيع الطالب الحصول على الدعم يجب ان تنطبق عليه خدمة التكافل في المدرسة التابع لها.

تسجيل الطالب في دعم مؤسسة تكافل كل عام.

الطلاب المسثناة من دعم تكافل:

طلاب الصف الثالث الثانوي

طلاب محو الأمية.

الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل.

ثم إختيار تسجبل جديد

ثم إدخال البيانات المطلوبة “الاسم ورقم الهوية،وإسم الأب ورقم هويته، وتاريخ الميلاد الخاص بالطالب ، والمدرسة التابع لها، تحديد جنس الطالب”.

ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب .

كتابة أسم المستخدم والرقم السري، ثم تأكيد الرقم السري.

إدخال البريد الالكتروني الخاص بالطالب

ثم الموافقة الشروط والاحكام.

ثم الضغط على ايقونة التسجيل..

طريقة التسجيل في دعم تكافل :