الصفدي يشيد بإعلان أمريكا عزمها استعادة برامج المساعدة الأمريكية للفلسطينيين

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال محادثات عبر الهاتف أجراها مع نظيره الأمريكي، أمس الخميس، على أهمية إعلان الولايات المتحدة عزمها استعادة برامج المساعدة الأمريكية لمساعدة الفلسطينيين.

وأشاد باتخاذ واشنطن باتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقت في الفترة السابقة وأثر ذلك الإيجابي على جهود إعادة تفعيل الجهود السلمية.

واستعرض الوزيران التطورات المرتبطة بالعملية السلمية والأزمة السورية والأزمة اليمنية والأوضاع في العراق وملف اللاجئين بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الصفدي وبلينكن أهمية الشراكة الأردنية الأميركية في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام ومحاربة الإرهاب وتعزيز التنمية.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية ورفد مسيرة التنمية الشاملة، وأكد حرص المملكة تطوير التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية وغيرها.

وهنأ الصفدي بلينكن على توليه مسؤولياته وزيرا للخارجية. كما أكد التطلع للعمل معا للبناء على الشراكة الراسخة التي تجمع المملكة والولايات المتحدة القائمة على القيم والمصالح المشتركة ولتعزيز التعاون خدمة لمصالح البلدين وإسهاما في بناء شرق أوسط آمن ومستقر، ومن أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي في العملية السلمية لتحقيق التقدم المطلوب في هذا السياق وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل.