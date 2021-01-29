اكتب اسمك على صورة “جمعة مباركة” تهنئة بيوم الجمعة

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية كتابة الاسم على صورة في يوم الجمعة لكي يرسلونها لكل أحبائهم وأصدقائهم تهنئة بيوم الجمعة المبارك، فالعديد من الناس يرغبون في رسم البهجة في هذا اليوم فهو يُعتبر من الأيام الفضيلة والجميلة التي تكثر فيها قراءة القرآن والدعاء، لذا سوف نتعرف على كيف اكتب اسمك على صورة “جمعة مباركة” تابعونا.

اكتب اسمك على صورة “جمعة مباركة”

يمكنكم من خلال النموذج التالي كتابة اسمك أو اسم من تحب وإرساله إلى أصدقائك ويُرجى كتابة اسم واحد فقط يتكون من 10 أحرف على الأكثر في صورة تهنئة جمعة مباركة:

التهنئة بيوم الجمعة

هو أحد الأيام التي يفضل الكثير تبادل الرسائل المكتوب بها جمعة مباركة، ولكن البعض يرغب في إرسالها بشكل مُميزة وجميل لكي تكثر البهجة والفرحة بين الناس في اليوم العظيم التي تكثر فيها العبادات ويتبادل الكثيرين الزيارات، ومن أبرز التهاني بيوم الجمعة ما يلي:

اللهم عطر جمعتها بالإيمان ، وأنر قلبها بالقرآن ، وارزقها من حيث لا تحتسب ، فإن لها في قلبي محبة لا يعلمها إلّا أنت سبحانك.

اللهم اجعل قارئ رسالتي في الدارين سعيد، وعند غفلة الناس منيب، واغفر لأم أنجبته، ولأب أحسن تربيته، واجعل أعلى الجنة دار إقامته .. جمعة مباركة.

عبارات خاصة التهنئة بيوم الجمعة

يتساءل الكثير عن عبارات خاصة بيوم الجمعة لكي يرسلونها لكل من يحبون من أصدقاء وغيرهم، واليوم من خلال السطور القادمة سوف نسرد لكم بعض العبارات التي تُمكنكم من إرسالها عبر الرسائل سواء على رسائل الهاتف أو الواتساب أو المسنجر:

سألت الله توفيقاً لأصحاب أغليهم كطيب المسك ذكراهم، أيا رباه وفقهم دع الجنات مأواهم‎ ‎، كل جمعة عليكم مباركة.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبب صالح خلقة فيك، ومن يد نبيه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحساد يكفيك.

صور تهنئة بيوم الجمعة “جمعة مباركة”

يرغب الأشخاص في إيجاد صور لكي يرسلونها للتهنئة بيوم الجمعة للأقارب والأصدقاء والأحباب أيضاً التي تربطهم علاقات وطيدة، فهناك الكثير من الصور التي تحمل ادعية وأمنيات مختلفة في يوم الجمعة مما يجعلها تضفي البهجة في نفوس المُرسل إليهم، لذلك سوف نوضح لك بعض الصور الخاصة بالتهنئة فيما يلي: