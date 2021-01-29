الجامعة الأمريكية تستعد لإغلاق أبوابها فى بيروت

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن الجامعة الأمريكية فى بيروت ستغلق أبوابها بسبب الانهيار الاقتصادى الذى تشهده لبنان، حيث حصل كادر الجامعة على عروض للعمل خارجه.





ووفقًا لصحيفة الجمهورية اللبنانية، فإن إغلاق الجامعة لم يعد مجرد شائعة أو فرضية، مؤكدة أن القرار أصبح جديًا بحسب المعلومات الواردة فى الساعات الماضية. وبحسب الصحيفة، قالت مصادر إن القرار قيد الدراسة، مع تلميح إلى احتمال نقلها إلى الخارج، ربما إلى دبى، لافتة إلى أن ذلك الخيار لقى تشجيعًا بين الناشطين فى جمعية خريجى الجامعة، نظرًا لتردى الوضعين السياسى والاقتصادى فى لبنان، ما يهدد مصيرها ومستوى الجامعة وسمعتها الأكاديمية.

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