الاتحاد الحديدي 14.. الإمارات والولايات المتحدة تنفذان تدريبا عسكريا مشتركا

انطلقت فعاليات التمرين المشترك «الاتحاد الحديدي 14» بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي والمقام على أرض الإمارات ويستمر لمدة عشرة أيام، وفق ما ذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية.

ويهدف التدريب المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي تمرين «الاتحاد الحديدي» ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.

وقد استكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد اكتمال وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين.

وكشف سفير الإمارات لدي واشنطن يوسف العتيبة عن ترحيب بلاده بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات وتجديد الحوار الإقليمي.

وذكر العتيبة في رده على قرار إدارة بايدن مراجعة صفقة بيع مقاتلات إف 35 للإمارات، نشره حساب سفارة الدولة على تويتر، أن الإمارات ستعمل بشكل وثيق مع إدارة بايدن على نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد سفير الإمارات لدى واشنطن، على أن بلاده توقعت مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة على وجه التحديد.

وشدد على أن حزمة بيع طائرات إف 35، هي أكثر بكثير من بيع المعدات العسكرية لشريك مثل الولايات المتحدة، فهي: تسمح للإمارات بالحفاظ على رادع قوي للعدوان، وبالتوازي مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، فإنها تساعد أيضًا على طمأنة الشركاء الإقليميين.