تحالف جديد.. ترامب يقود الجمهوريين فى انتخابات الكونجرس المقبلة

ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال بيان لجنة العمل السياسية المقربة من ترامب، باسم "انقذوا أمريكا"، إن الفوز على الديموقراطيين فى مجلس النواب فى 2022 كان محور الاجتماع فى نادى ترامب فى مارالاجو فى بالم بيتش.
وأضاف البيان، أن "شعبية الرئيس ترامب لم تكن يومًا أقوى مما هى عليه اليوم، ولدعمه أهمية أكثر ربما من أى وقت مضى".
وكان مكارثى أبرز حلفاء ترامب، ودافع عنه فيما يخص اتهاماته للجمهوريين بتزوير الانتخابات الرئاسية، إلا أنه نأى بنفسه فى وقت لاحق عن ترامب بعد اتهامه بتشجيع مؤيديه على اقتحام الكابيتول، حيث أعلن حينها أن جو بايدن هو الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن ترامب يتحمل مسؤولية الهجوم على الكابيتول.
وذكرت "فرانس برس"، أن مكارثى وترامب تقاربا مجددًا، حيث ظهر الرجلان يبتسمان دون كمامات، أمس الخميس.
وفى بيان له، قال مكارثى: "اليوم، تعهد الرئيس ترامب بمساعدة الجمهوريين فى مجلسى النواب والشيوخ فى 2022 خلال الانتخابات المقبلة"، مضيفًا أن "الحركة المحافظة الموحدة ستعزز أواصر مواطنينا، وتدعم الحريات التى تأسست عليها بلادنا".
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