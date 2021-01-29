الصحة العالمية: بدء التحقيق الميدانى حول أصل كورونا فى ووهان

جدة - نرمين السيد - التقى خبراء منظمة الصحة العالمية بمسؤولين من الصين، اليوم الجمعة، قبل أول زيارة ميدانية للفريق فى مدينة ووهان، التى يعتقد أنها كانت مصدر لبداية وباء كورونا المستجد الذى ضرب العالم، وذلك فى إطار تحقيقات المنظمة حول منشأ الفيروس التاجى.





وبحسب وكالة "فرانس برس" الإخبارية، فمن المرتقب أن تشمل جولة فريق منظمة الصحة العالمية سوق أغذية يعتقد أنه كان مصدرًا للوباء، إذ يبدأ العمل الميدانى الذى تأخر بعد ظهر اليوم، وسط مخاوف من تعذر الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام من ظهور الفيروس.

كما يزور الفريق مستشفيات، ويلتقى علماء، وعاملين فى الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذى كان مجهولاً، ليفتك لاحقًا بأكثر من مليونى شخص فى العالم ويشكل ضربة للاقتصاد الدولى.

وفى تغريدة لها مساء أمس الخميس، قالت منظمة الصحة العالمية إن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، وسوق هوانان، ومختبر ووهان"، وهى ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

ويعتقد أن السوق التى لا تزال مقفلة كانت أول موقع ظهرت فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد،

أما معهد ووهان لعلم الفيروسات، فيضم منشأة لاختبار الفيروسات، والتى حذر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، مرارًا، من أنها كانت مصدر الفيروس.