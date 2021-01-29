وبحسب وكالة "فرانس برس" الإخبارية، فمن المرتقب أن تشمل جولة فريق منظمة الصحة العالمية سوق أغذية يعتقد أنه كان مصدرًا للوباء، إذ يبدأ العمل الميدانى الذى تأخر بعد ظهر اليوم، وسط مخاوف من تعذر الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام من ظهور الفيروس.
كما يزور الفريق مستشفيات، ويلتقى علماء، وعاملين فى الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذى كان مجهولاً، ليفتك لاحقًا بأكثر من مليونى شخص فى العالم ويشكل ضربة للاقتصاد الدولى.
وفى تغريدة لها مساء أمس الخميس، قالت منظمة الصحة العالمية إن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، وسوق هوانان، ومختبر ووهان"، وهى ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.
ويعتقد أن السوق التى لا تزال مقفلة كانت أول موقع ظهرت فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد،
أما معهد ووهان لعلم الفيروسات، فيضم منشأة لاختبار الفيروسات، والتى حذر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، مرارًا، من أنها كانت مصدر الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: بدء التحقيق الميدانى حول أصل كورونا فى ووهان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.