صور.. أضرار كارثية فى مبنى بلدية طرابلس بعد ليلة عنف دامية

جدة - نرمين السيد - وقتل رجل خلال الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الغاضبين فى طرابلس، وذلك على أثر قرار العزل العام الصارم الذى أثر بشدة على الأوضاع المادية فى ظل انهيار اقتصادى تعانيه لبنان، حيث أقدم مجهولون على إحراق مبنى بلدية طرابلس الآثرى الذى يعود إلى حقبة الاحتلال العثمانى.

وألقى المحتجون قنابل حارقة "مولوتوف" على مبنى البلدية، منتصف ليل الخميس، إضافة إلى عملية نهب وسرقة لمحتوياته، وإحراق الدراجات النارية فى مركز للشرطة بمنطقة قريبة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أطلقت شرطة مكافحة الشغب أعيرة نارية لدى محاولة المحتجين اقتحام مبنى بلدية طرابلس، ما أسفر عن إصابة العشرات فى الواقعة.

وفى بيانها، قالت قوات الأمن إنها أطلقت أعيرة نارية لتفريق مشاغبين أضرموا النار فى غرفة الحراسة الخاصة بالمبنى، واقتلعوا بوابة، مشيرة إلى أن العنف "أسفر عن سقوط ضحية"، فى رابع ليلة للعنف فى أفقر مدن لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت فرض حظر التجول على مدار اليوم فى وقت سابق هذا الشهر، فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أودى بحياة أكثرمن 2500 شخص فى لبنان.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، إن "ما حصل فى مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى"، مؤكدًا أن من أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها.