رئيس الوزراء اللبناني: سنحبط مخطط العابثين في طرابلس

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب بيانًا، علق فيه على أحداث الشغب التي شهدتها مدينة طرابلس شمالي لبنان خلال الأيام الماضية.

وقال دياب في بيانه: "لا تكفي الإدانة لتعويض طرابلس ما دفعته من أثمان باهظة بتوظيف ساحاتها في توجيه الرسائل السياسية النارية.

خسارة طرابلس لا تقتصر على محاولة طمس تراثها وتاريخها، وإنما في العبث والشغب الذي أراد تشويه صورتها، وحاضرها، وما تختزنه من قوة إرادة صلبة لمواجهة التحديات.

المجرمون، الذين أحرقوا بلدية طرابلس، وحاولوا إحراق المحكمة الشرعية، وعاثوا فسادًا في المدينة ومؤسساتها الرسمية والتربوية والاقتصادية، إنما عبّروا عن حقدٍ أسود دفين على طرابلس وعنفوانها.

التحدي الآن هو في إسقاط أهداف هؤلاء المجرمين، بالقبض عليهم، واحدًا واحدًا، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق طرابلس وأبنائها الصامدين.

والتحدي أيضًا بفتح تحقيق يحدّد المسؤوليات في السماح بهذا التمادي الفاضح باستباحة شوارع طرابلس ومؤسساتها.

والتحدي الذي نُلزم به أنفسنا، هو بأننا سنحبط مخطط العابثين، من خلال وعدٍ بالعمل سريعًا على إعادة تأهيل مبنى بلدية طرابلس، ليبقى معبرًا عن شموخ المدينة وتراثها النقي المتجذّر عبر التاريخ".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الخميس، عقد الرئيس ميشال عون، اجتماعا عاجلا مع مجلس الأمن المركزي، وذلك لدراسة الأوضاع في طرابلس.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم، الخميس، بالرصاص الحي في الاشتباكات التي وقعت بين المحتجين ورجال الأمن في طرابلس بلبنان.

فيما أعلن ‏الصليب الأحمر في مدينة طرابلس اللبنانية عن تسجيل 3 جرحى تم نقلهم حتى الآن إلى مستشفيات المنطقة نتيجة التظاهرات التي تشهدها المدينة اليوم بجانب إسعاف 30 مصابا في المكان.

وكان أكثر من 220 شخصًا أصيبوا بجروح في اشتباكات عنيفة دارت الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي، في مدينة طرابلس اللبنانية بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على القيود الصحية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر فيها البلاد.