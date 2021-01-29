إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

قدمت إسرائيل اعتذارا لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية التي تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد19 في إسرائيل.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدة عبر حسابه بتويتر جاء فيها "يديعوت احرنوت" إسرائيل تقدم اعتذارًا لدولة الإمارات عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد-19 في إسرائيل".