لمواجهة كورونا.. إسرائيل تعتزم تسليم 1000 لقاح للطواقم الطبية الفلسطينية

أفاد موقع "والاه" العبري، بأن إسرائيل ستسلم 1000 لقاح للطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية.

وجاء ذلك بعدما توجه وزير الجيش الاسرائيلي بيني جانتس لوزارة الصحة، ومجلس الأمن القومي لفحص إمكانية نقل كميات من لقاح كورونا بشكل تدريجي للسلطة الفلسطينية من أجل تطعيم الطواقم الطبية، وذلك بهدف منع انهيار النظام الصحي.

وأضاف الموقع أن تسليم اللقاحات يأتي بعدما طلب مسؤولون فلسطينيون نقلها بشكل عاجل من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي كميل أبو ركن.