جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "لى إيكو"، نقلتها وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت بارلى إن المقاتلات الجديدة ستحل محل 12 مقاتلة ستشتريها اليونان من سلاح الجو الفرنسى، لافتة إلى أنه من المقرر أن تسلم داسو المقاتلات الجديدة لفرنسا فى 2025.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا: 12 مقاتلة رافال جديدة تعويضا عن دفعة اشترتها اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.