جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، حين ساكى، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستضمن حصول جميع الموجودين على أراضيها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بما فى ذلك المهاجرين غير الشرعيين.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قالت ساكى خلال المؤتمر الصحفى للبيت الأبيض، أمس الخميس: "نعتقد أنه علينا ضمان حصول جميع الموجودين فى الولايات المتحدة، والمهاجرين غير الشرعيين أيضًا على اللقاح". ووفقًا للمتحدثة باسم حكومة بايدن فإن الإجراء "صحيح أخلاقيًا، ولكنه يضمن أيضًا سلامة المواطنين فى البلاد". وتركز حكومة بايدن اهتمامها حاليًا على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، الذى أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص وأضاف أكثر من 25 مليون آخرين فى الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا عالميًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: إدارة بايدن تخطط لتطعيم المهاجرين غير الشرعيين ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.