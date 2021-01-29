وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز الهند

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية جراء الإصابة بفيروس كورونا فى المكسيك، اليوم الجمعة، إلى 155.145 حالة وفاة، لتتجاوز المكسيك بذلك عداد وفيات الوباء المسجلة فى الهند، ثالث أكبر دولة تسجيلاً للوفيات حول العالم.





ووفقًا لبيان وزارة الصحة المكسيكية، فقد سجلت البلاد 1.506 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 155 ألفًا و145 وفاة. فيما سجلت الهند 153.847 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، من بين سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

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