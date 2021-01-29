البحرين: اعتماد التعامل الإلكتروني في بعض الخدمات الحكومية

اعتمد وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، التعامل الإلكتروني في إنشاء وإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيع بالوسائل الإلكترونية، في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
جاء ذلك في القرار رقم 9 لسنة 2021 بشأن قبول التعامل الإلكتروني ونطاقه في بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الصادر عن وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وفقا لصحيفة الوطن.
وحددت المادة الثالثة من القرار أن يكون قبول ونطاق التعامل الإلكتروني في كل من:
أ. خدمات بطاقة الهوية.
ب. خدمات المواليد والوفيات.
ج. خدمات قسم العناوين.
د. الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة عبر قنوات الاتصال الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة.
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