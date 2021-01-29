الاتحاد الإماراتية للطيران تعلق جميع الرحلات الجوية إلى بريطانيا

أعلنت شركة "الاتحاد" الإماراتية للطيران، اليوم الجمعة،ن تعليق جميع رحلاتها إلى بريطانيا اعتبارًا من اليوم الجمعة الساعة 1 ظهرًا، وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توجيهات صادرة عن الحكومة البريطانية.
وقال متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران إن طواقم العمل تتواصل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.
وأوضح المتحدث أنه سيتم تشغيل رحلتي الاتحاد للطيران رقم EY11 المغادرة من أبو ظبي ورقم EY19 إلى مطار لندن هيثرو والرحلة رقم EY21 والتي ستقلع إلى مانشستر اليوم حسب الجدول، فيما لن تتأثر الرحلات المغادرة من المملكة المتحدة.
ونوه المتحدث إلى أن المزيد من المعلومات ستتوفر على الموقع الرسمي للشركة أو عبر تطبيق الهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل دولة الامارات.
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