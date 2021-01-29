حل الدولتين.. أول تعليق من فلسطين على كلمة المندوب الأمريكي بمجلس الأمن

رحبت السلطات الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمضمون كلمة المندوب الامريكي في مجلس الامن التي شرح فيها السياسة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال القيادي في حركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ على صفحته في موقع تويتر: "‏نرحب بكلمة المندوب الامريكي في مجلس الامن والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين وادانة ورفض الاجراءات الاحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي .

ونعتبر ذلك خطوة ايجابية ممكن ان يبنى عليها ، وعودة العلاقات الى طبيعتها" .