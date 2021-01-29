نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل انفجار في مبنى سكني بالنمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع انفجار صباح اليوم الجمعة في مبنى سكني في منطقة كورنوبورج النمساوية، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وفقا لما أكدت شرطة الولاية.

وقال فرانز ريسبرجر من قيادة فرقة الإطفاء، إن المبنى اشتعل بشكل كامل وقد شارك بإطفائه حوالي 150 عاملا، مشيرا إلى أن الانفجار وقع حوالي الساعة الثامنة صباحا، (0700 بتوقيت غرينتش) ولكن لا توجد معلومات إضافية متاحة على الفور.

وأوضح أن الشقق في الطابقين الثالث والرابع دمرت بشكل كامل، مشيرا إلى أن المبنى مهدد بالانهيار، و"نعمل على إنقاذ جميع القاطنين فيه".