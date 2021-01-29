رابط منصة درسك التعليمية الأردنية darsak.gov.jo للتعلم عن بعد تعرف على طريقة التسجيل للمنصة

في ظل جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد، تعمل الحكومة الأردنية على طرح أكثر من وسيلة تعليمية أمام الطلاب الأردنيين، ورابط منصة درسك التعليمية من أهم وسائل التعلم عن بعد التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم الأردنية، للصفوف من الأول الابتدائي حتى الصف الثاني عشر الثانوي وأهلت 1500 معلم من خيرة المعلمين الأردنيين، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوي بإشراف تام من وزارة التربية والتعليم، وكانت شركة المربع الذهبي قد تبرعت بإنشاء هذه المنصة بمبلغ 2.450 مليون دينار أردني، وأهدتها لوزارة التربية في الأردن وما ذالة الشركة هي التي تقوم بتطوير المنصة، لتواكب أحدث المنصات التعلمية العالمية.

رابط منصة درسك التعليمية الأردنية

يمكن لجميع الطلاب الأردنيين الدخول على المنصة من خلال الرابط الإلكتروني لمنصة درسك والتسجيل عليها برقم الهوية الوطنية والرقم التعريفي لكل طالب للاستفادة من شرح الدروس التي تقدمها المنصة التعليمية على الإنترنت وعلى موقع يوتيوب لكي يتم مشاهدة الدروس التي لم يتمكن الطلاب متابعتها مباشراً وتقدم المنصة فاعليتها من الساعة التاسعة صباحاً يومياً حتى التاسعة مساءً.

الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة على شبكة الإنترنت.

تسجيل الرقم التعريفي ورقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب الراغب في دخول المنصة.

تسجيل البيانات الشخصية بكل طالب بدقة من تاريخ الميلاد و كافة البيانات الأخرى.

الدخول على الاختبار التعليمي والضغط على زر تسجيل.

طريقة التسجيل على رابط منصة درسك التعليمية الأردنيةوزارة التربية والتعليم الأردنية

قال السيد الدكتور / تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم الأردني في مجلس النواب، بعد أن تقدم أكثر من نائب في البرلمان الأردني بسؤال عن عدم دخول كل طلبة التعليم الأساسي على منصة درسك، قال أن نسبة الطلبة الذين لا يستخدمون المنصة يبلغ عددهم 105567 طالب وطالبة، وهذا العدد لا يمثل أكثر من 7% من عدد الطلاب، بينما يتم دخول أكثر من 62% من الطلبة يومياً إلي المنصة، والاستفادة من الدروس التي تقدمها وأشار إلي أن الوزارة تقوم بتقييم التجربة وتطويرها بخصائص تفاعلية جديدة.