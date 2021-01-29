إسرائيل تعتذر للإمارات بعد "ادعاءات كاذبة"

قدمت إسرائيل اعتذارا إلى الإمارات، بعد تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية تضمنت "ادعاءات كاذبة".
وكانت مديرة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية شارون ألروي برييس، ربطت بين السفر إلى دبي وزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن إسرائيل قدمت اعتذارا إلى الإمارات الخميس، بعد تصريحات المسؤولة.
وأدلت شارون ألروي برييس بتصريحاتها خلال حديث إلى مديري المستشفيات الإسرائيلية، صباح الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تصريح شارون ألروي برييس "مجرد مزحة فاشلة"، وإنه "لا يعكس موقف حكومة إسرائيل".
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