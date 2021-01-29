الصين: لن نعترف بـ "جواز السفر البريطاني الخارجي" اعتبارا من 31 يناير

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - " إن الصين لن تعترف، بدءا من 31 يناير، بما يسمى "جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي" كوثيقة سفر أو كوثيقة هوية شخصية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد في أعقاب إقرار قانون الأمن القومي لمنطقة "هونج كونج" العام الماضي، بإتاحة السبيل أمام سكان المنطقة من حملة جواز السفر البريطاني الوطني في الخارج كي يحصلوا على الجنسية البريطانية؛ ما يمكنهم من الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.
يشار إلى أنه يوجد نحو 350 ألف مواطن حاملين لذلك النوع من جوازات السفر في هونج كونج وأن 5ر2 مليون آخرين مؤهلون للحصول عليها.
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