انت الان تتابع تفاصيل خبر مسابقة مدرستي الرقمية.. النتائج وأسماء الفائزين وكل تفاصيل المسابقة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام اليوم 15 من جمادى الآخر 1442 الموافق 28 يناير 2021 المدير العام لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي باعتماد نتيجة مسابقة مدرستي الرقمية بتعليم جدة الخاصة بالتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

تهنئة الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية

– حيث قام سعد المسعودي بتهنئة الفائزين مشيدا بجودة المنتجات التي شاركوا بها في المسابقة بمختلف الفئات طلاب وطالبات – منسوبي التعليم – أولياء الأمور – المهتمين بالتعليم والإعلام.

– وأشار المسعودي إلى المنافسة القوية التي شهدتها المراحل الأولى على مستوى المدارس, ثم على مستوى مكاتب التعليم, ثم في المرحلة الأخيرة في مجالات الإعلام والتثقيف والتعليم والتدريب. تولي مركز التميز من خلال لجانه الخاصة لأعمال التحكيم وحسب نوع المنتج وفئة المتسابق.

– وأخيرا قدم المسعودي الشكر والتقدير للمجهود الكبير الذي بذلته لجان مسابقة مدرستي الرقمية على مدار المسابقة.

نتائج مسابقة مدرستي الرقمية

يمكنك الوصول إلي نتيجة المسابقة من خلال هذا الرابط:

نتائج مسابقة مدرستي الرقمية _ جدة

شرح توضيحي لألية المشاركة بمسابقة مدرستي الرقمية ومجالاتها وزمنها

أولا المنتجات المطلوب تقديمها في مسابقة مدرستي تكون على النحو التالي

1- الإنفوجرافيك يكون أشبه بالخريطة الذهنية ولكن عن طريق برامج خاصة بالأنفوجرافيك مثل:

برنامج أدوبي إليوستراتور adobe illustrator

أدوبي فوتوشوب adobe photoshop

انسكب inkscape

تابلوه tableau

أدوبي فايروركس

2- الموشن جرافيك وهو يشبه الأنفوجرافيك إلى حد ما ولكن تكون فيه صور متحركة ومؤثرات وأصوات ويتم عمله باستخدام برامج مثل:

daz studio

lnkscape

freecad

krita

sweet home

3- مستند العرض التشعيبي ينتج عن طريق برنامج باوربوينت أحد برامج المايكروسوفت أوفيس.

4- منتج مرئي ينتج عن طريق أحد برامج تصاميم الفيديو كمبيوتر أو جوال.

5- الرسائل الإيجابية المؤثرة تكون مكتوبة على هيئة رسالة ذات هدف حسب المسابقة.

6- التحقيق الصحفي عبارة عن عملية استقصاء وتحري عن موضوع معين ويكون مكتوبا.

7- مقطع مسموع عبارة عن ملف صوتي بإلقاء جيد.

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ثانيا المجالات التي تقدم فيها الأعمال

1-مجال التعليم:

حيث تصميم محتوي تعليمي في أحد المقررات الدراسية يتناول أحد الأوليات الآتية: مهارات القراءة والفهم – مهارات الرياضيات – مهارات العلوم، ويركز في هذه الفقرة على واحد أو أكثر من العناصر التالية: المفاهيم – المهارات – المحتوي – الطرق والأساليب – الوسائل والأدوات – الأنشطة والتطبيقات – القياس والتقويم.

يستهدف المنتج تحسين أداء المتعلم في إحدى الفئات التالية: المرحلة المتوسطة – المرحلة الثانوي – التربية الخاصة ( متوسط، ثانوي) – الموهوبون (متوسط، ثانوي).

2- مجال الأعلام والتثقيف:

حيث إنتاج محتوي تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي لأحد الأغراض التالية: التثقيف – التوعية – التحفيز.

يكون المحتوى في أحد الموضوعات التالية: إبراز دور الأسرة في التعلم عن بعد- تعزيز مكانة المعلم في التعلم عن بعد- التعريف بمنصة مدرستي وأدواتها- كيفية تفعيل أدوات المنصة- الوقاية والأمن التقني.

يستهدف المنتج إثراء جميع فئات المجتمع.

3-مجال التدريب

حيث تصميم محتوي تدريبي لتطوير الأداء المهني لأحد أدوار العملية التعليمية عن بعد كما يلي: أفضل محتوي تدريبي لاستخدام منصة مدرستي- أفضل تصميم تعليمي إلكتروني في التعليم عن بعد لتنفيذ دروس المنهج- أفضل تصميم محتوي تدريبي موجه للطالب، لولي الأمر، للمعلم من قائد المدرسة – تصميم نموذج إلكتروني لقياس نواتج التعلم.

يتناول هذا التصميم واحد من أكثر من الموضوعات التالية: المفاهيم – الأهداف – الاتجاهات – المهارات – المحتوي – الطرق والأساليب – الوسائل والأدوات – الأنشطة والتطبيقات – أدوات التقويم والقياس.

يستهدف المنتج إثراء الرائح التالية: المعلمون- قادة المدارس- المشرفون التربويون.

ثالثا مراحل المسابقة