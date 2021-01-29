رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية في أنحاء المملكة العربية السعودية

تعتبر الأرقام المخصصة للاستعلام عن المخالفات المرورية في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، من أهم الأرقام التي يبحث عنها كلا من المواطن السعودي و المقيم في الوقت نفسه، لكونها وسيلة سهلة في التعرف على قيمة المخالفات المرورية التي تقع على أعباء أصحاب المركبات، فمن خلال رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية يمكن لمالك السيارة القيام أن يقوم بخطوات بسيطة في الوصول الى المخالفات التي ارتكبها بمزيد من السهولة واليسر كما نكشف لكم بالتفصيل من خلال مقالنا التالي، و هو ما يساعده على التحرك سريعا في حالة كان تسجيل المخالفة من قبيل الخطأ و التوجه الى الجهات المختصة لرفع المخالفة ، خاصة و أن الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر” ، قد أشار من قبل إلى وجود عقوبات في حالة التأخر عن سداد المخالفات المرورية .

ما هي أهمية رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية في داخل المملكة العربية السعودية ؟

يجب على جميع قائدي المركبات في المملكة، العلم بأن عملية تسجيل المخالفات في كافة أنحاء المملكة لا تتم بشكل يدوي، و إنما تتم عملية تسجيل المخالفات بصورة آلية دون تدخل العامل البشري، ولهذا يجب على قائدي المركبات أن يكون لديهم وسيلة سريعة يستخدمونها من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها عليهم بطريقة آلية، بهدف تلافي تسجيل أي مخالفات على أصحاب المركبة بصورة غير صحيحة .

أرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة

ولأهمية رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية ، نستعرض معكم اليوم جميع الأرقام التي يمكن أن يحتاج إليها قائد المركبة ،و المخصصة لمثل هذه الخدمات ليكون استخدامها في متناول الجميع بمنتهى السهولة واليسر.

و بداية يجب الإشارة إلى أنه ليس هناك رقم محدد، يمكن من خلاله الاعتراض على المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية ولكن يمكن لقائد المركبة أن يقوم بالاتصال برقم الهاتف الخاص بإدارة المرور التي يتبع إليها، خاصة و أن لكل منطقة بالمملكة مرور خاص و بالتالي رقم منفرد مخصص له، وهم كالتالي :

رقم مرور العاصمة السعودية ” الرياض ” 0114411111

رقم مرور العاصمة المقدسة ” مكة ” 0125601411

و بقية أرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية في إدارات المرور المختلفة ستجدونها بالكامل من خلال الجدول الملحق

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم الهوية

و هناك طريقة أخرى للاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الجوال ، و لكن باستخدام الهوية الوطنية حيث أن رقم الجوال هو رقم موحد لكافة أرجاء المملكة و هو 989 ، حيث يتم الاتصال بالجوال و اختيار اللغة العربية ثم الاستعلام عن المخالفات المرورية ثم ادخال رقم الهوية فقط.

يجدر الإشارة إلى أن حرص القيادات في المملكة على توفير مثل هذه الخدمات المميزة، و منها خدمة توفير ارقام هواتف مخصصة من اجل الاستعلام عن المخالفات المرورية، جاءت بهدف توفير الوقت والمجهود على المواطنين وخاصة كبار السن منهم ، إضافة إلى حمايتهم من العدوى هذه الأيام حيث يمر العالم بأكمله في أزمة تفشي الجائحة ، و هذه الخدمة المميزة تساعدهم على التأكد من مخالفاتهم المرورية للعمل على سرعه التصرف في حالة وقعت عليهم بطريق الخطأ فيلجأ إلى تقديم تظلم الى الجهات المختصة من أجل محو هذه المخالفات المرورية.