الشروط الجديدة لتمويل نفاذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف ببنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية عدد من التمويلات المتنوعة وذلك بهدف مساعدة المواطنين على توفير ما يحتاجون إليه وتقديم الدعم لهم لتوفير فرص العمل والبدء بتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يشجع البنك ويدعم المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل يساعدهم على البدء بفتح مجال عمل خاص بهم ومن ضمن التمويلات المقدمة من البنك تمويل نفاذ للعمل الحر والذي يقدم لدعم العمل الحر وأصحاب الحرف والمهارات ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف توفير مصدر دخل مناسب للمواطنين ومساعدتهم في مواصلة وتطوير أعمالهم.

الشروط الجديدة لتمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التسليف والادخار السعودي عن انطلاق المرحلة الثانية للحصول على تمويل العمل الحر المقدم من البنك مع مجموعة من الشروط الجديدة والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة العمل الخر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً. يجب أن لا يزيد عمر المتقدم أو الكفيل عن ستون عاماً. يجب أن يكون المتقدم غير مدين للبنك بأي تمويلات أخري أثناء التقديم على التمويل. يجب أن يكون قد مضى عام على سداد آخر قسط لأي تمويل تم الحصول عليه من البنك. يجب أن لا يزيد راتب المتقدم عن أربعة عشر ألف ريال سعودي. يتوجب على المتقدم توضيح وتحديد العمل الذي سوف يقوم بممارسته عند الحصول على التمويل. تقديم الضمانات المناسبة التي يحتاجها البنك. الالتزام بسداد الأقساط الشهرية المحددة من جانب البنك مع ألا تزيد فترة السداد عن خمس سنوات.

تبلغ قيمة التمويل النقدي ستون ألف ريال سعودي.

تبلغ قيمة التمويل العيني مائة وخمسون ألف ريال سعودي.

قيمة تمويل نفاذ للعمل الحر

ويتم تقديم التمويل للموظفين الراغبين في تحسين دخلهم وللعاطلين عن العمل والذين لديهم مهارة ويحتاجون إلى مساعدة لمزاولة العمل والحصول على مصدر دخل ويتم التقديم على التمويل بالدخول لموقع البنك والضغط على زر التقديم وتسجيل كافة البيانات المطلوبة ويتم الحصول على التمويل في فترة تتراوح ما بين خمسة إلي سبعة أيام عمل.