قائدة شرطة الكابيتول تطالب بزيادة موظفى الأمن وسياج أمنى دائم

جدة - نرمين السيد - دعت قائدة شرطة الكونجرس الأمريكى، يوجاناندا بيتمان، المشرعين الأمريكيين إلى إضافة سياج دائم وموظفين أمن احتياطيين فى مبنى الكابيتول، وذلك على خلفية الهجوم الدامى الذى تعرض له المبنى من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب يوم 6 يناير الجارى.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت يوجاناندا بيتمان، إن تقييمًا أمنيًا فى 2006 أوصى على وجه التحديد بوضع سياج دائم حول مبنى الكابيتول، مضيفة: "يمكننى القول بشكل لا لبس فيه إنه يجب إجراء تحسينات كبيرة على البنية التحتية الأمنية المادية لتشمل سياجًا دائمًا، وتوفر قوات احتياطية جاهزة على مقربة من مبنى الكابيتول".

وفى تصريحات نقلتها "سى إن إن"، قال عضو الكونجرس حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين فى مجلس النواب، إنه "من السابق لأوانه تحديد الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها لتأمين الكابيتول بشكل أفضل".

فيما قالت رئيسة بلدية واشنطن، ميريال باوزر: "لن نقبل نشر قوات إضافية أو إقامة سياج دائم"، لكنها أشارت فى الوقت ذاته إلى أن "الأحداث المتقلبة المحتملة" تتطلب تأمينًا إضافيًا مؤقتًا.

وقالت أيضا نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب، أمس الخميس، إن أعضاء الكونجرس سيحتاجون لزيادة تمويل إجراءات الأمن، لأن "العدو موجود داخل المجلس، وذلك بعد تحذير أصدرته وزارة الأمن الداخلى من تزايد التهديدات.

وبحسب "رويترز"، كان أكثر من 30 من أعضاء الكونجرس وقعوا أمس الخميس، خطابًا يطالبون فيه بزيادة الحماية فى مناطقهم، حيث سلطوا الضوء على زيادة التهديدات التى تواجه أعضاء الكونجرس فى السنوات الماضية.

ومن جانبها، أشارت شرطة الكابيتول إلى رصد نحو 4.894 تهديدًا فى 2018، مقارنةً مع 902 تم رصدها عام 2016.