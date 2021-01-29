وقال إمبريك – في تصريحات نقلتها صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية اليوم /الجمعة/، بمناسبة انتهاء فترة الحجر الصحي الذي استمر 14 يوما وبدء فريق المنظمة المكون من 13 عضوا عمله الميداني - هناك سجلات ومعلومات في كل مكان تستحق الاستكشاف، بالرغم من إغلاق سوق هوانان للمأكولات البحرية إلا أن الخبراء يعتقدون أنه مازال هناك الكثير لرؤيته والاستفادة منه".
وأضاف إمبريك " نأمل أن نرى الأماكن التي ظهرت فيها الحالات، وإعادة بناء الحدث الأولي هناك، والبحث عن سجلات الحيوانات، والمنتجات المتداولة، وربما التحدث مع بعض التجار الذين كانوا في ذلك الوقت".
وتابع "هناك أيضا خطط لزيارة المستشفيات المحلية، مثل مستشفى جينيتان، لأنها كانت أول من يستقبل المرضى من (كوفيد-19) في بداية الجائحة في ووهان".
وأشار إمبريك إلى أن الفريق سيراجع ويحلل نتائج الدراسات الحديثة التي أجريت في الصين، ويرى إمكانية الاستفادة منها، كما سيقوم بعد ذلك بتطوير سلسلة من الفرضيات حول كيفية انتقال الفيروس إلى البشر واستكشاف كل منها، معبرا عن اعتقاده أنه لن تكون هناك قيود أو قيود في العمل مع الزملاء الصينيين أو في الأماكن التي يرى الفريق المشترك أنها ذات أهمية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق منظمة الصحة العالمية في "ووهان" يبدأ دراسة ميدانية للتحقيق في منشأ "كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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