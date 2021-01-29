سعر ومواصفات جوال سامسونج جالكسي زد فولد Samsung Galaxy Z Fold 2

منذ إصدار جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 ، فقد كان تغيير كبير في عالم الهواتف الذكية بسبب جودته العالية، وإمكانياته المميزة الغير متوفرة في أي هاتف أخر، فقد يبحث الكثير عن هذه الإمكانيات لمعرفة ما هي مميزات أول هاتف في العالم قابل للطي أثناء الاستخدام، وبالرغم من أن الفكرة بدأت منذ أعوام كثيرة إلا أنها لم تنفذ بعد، وكان هذا الهاتف أول تنفيذ لها على ساحة الهواتف المحمولة وسوف نقدم هذا الاكتشاف الكبير خلال السطور القادمة. سعر ومواصفات سامسونج Z Flip في السعودية يمكنكم معرفة سعر ومواصفات سامسونج جالكسي زد فولد 2 من خلال هذا الموضوع : يعتبر أشهر الهواتف المبدعة من خلال تصميم الشاشة في أسواق الهواتف المحمولة.

قابل للطي أثناء الاستخدام وتم تصنيفه بالهاتف الثالث على مستوى العالم.

تسعى شركة سامسونج إلى تطويره بشكل مستمر في كل إصدار مع بداية العام الجديد. مواصفات الشاشة تم تصميم الشاشة أنها قابلة للطي أثناء الاستخدام، وهي مكونة من الزجاج في الخلف ومن البلاستيك من الأمام، والجوانب معدن.

حجم الشاشة 7.60 بوصة ديناميكية يمكن طيها، تم تصميمها من النوع Super Amoled.

الشاشة معدلة وتم تحديثها Hz120 الشاشة الخلفية حجمها 6.23 بوصة. مواصفات الهاتف المعالج ثماني النواة+ أحادي النواة وسرعته 3.09 جيجا هرتز+ ثلاثي النواة سرعته 2.42 جيجا هيرتز+ رباعي النواة.

حجم الذاكرة الداخلية 612 جيجا بايت، رامات حجم 12 جيجابايت.

حجم البطارية 4500 مللي أمبير، ومتوفر خاصية الشحن الهوائي 4.5w.

البصمة الجانبية توجد في زر القفل.

نظام التشغيل أندرويد 10 مع وجود سماعات ستيريو في الهاتف.

الكاميرا الأمامية 10 ميجا بيكسل، و الكاميرا الخلفية ثلاثية 12 ميجا بيكسل رئيسية+ 12 ميجا بيكسل للتقريب+ 16 ميجا بيكسل.

الذاكرة الداخلية بحجم 12 جيجا بايت مما يساعد على تخطي أي أخطاء تحدث أثناء استخدام الهاتف.

سعر ومواصفات ايفون 12 برو Max في السعودية الجديد. سامسونج جالكسي زد فولد الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

كما يدعم شبكات الواي فاي Dual- band.

إصدار البلوتوث 5.0. نظام تشغيل الهاتف يوفر الهاتف 24 ساعة عمل للتحدث من خلال شبكة 3G.

10 ساعات أثناء التصفح على شبكة الإنترنت.

16 ساعة متواصلة أثناء مشاهدة الفيديوهات. سعر سامسونج Z Flip جرير سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 متوفر في جرير 7.199 ريال سعودي.

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