حب الشباب (العُدّ) وأسبابه وطريقة علاجه في أسرع وقت خلال أيام معدودة

حب الشباب (العُدّ) ، هو عبارة عن البثور وحبوب حمراء اللون، قد تشكل مصدر إزعاج يومي دائم للشباب والفتيات لان اكثر من يعانون من حب الشب يكونوا في سن 11-35 عاما، الشفاء من حب الشباب يتم ببطء ولاكن باستخدام مواد الصحيحة لبشرتك ومواظبة يمكنك أن تحل هذه المشكلة خلال أسبوع فقط، من أسبابها هي الهرمونات دورًا رئيسًا في ظهور الحب الشباب وجعلها مصدر إزعاج لدى الشباب والفتيات فيعد حب الشباب أحد الأمراض الجلدية التي تحدث بسبب زيوت زائدة للبشرة الدهنية. وغالبًا ما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء أو البثور، وعادةً ما يظهر على( الوجه -والجبهة -والصدر- والجزء العلوي من الظهر -والكتفين). حب الشباب (العُدّ) وأعراضه : بثور بيضاء الرأس (انسداد المسامات المغلقة)

بثور سوداء الرأس (انسداد المسامات المفتوحة)

نتوءات صغيرة حمراء ومؤلمة

بثور (بثور حمراء)، وهي حطاطات ممتلئة بالصديد صفراء اللون

بثور كبيرة وصلبة ومؤلمة تحت سطح الجلد

بثور مؤلمة حمراء مليئة بالصديد تحت سطح الجلد الأربع الأسباب الرئيسية : إفراز الدهنية الزائدة

بصلات الشعر التي تسدها الدهون وخلايا الجلد الميتة

البكتيريا

النشاط الزائد لنوع محدد من الهرمونات علاج حب الشباب أولا عليك غسل وجهك بغسول خال من الصابون ومناسب للبشرة الدهنية 4-5 مرات يوميا وبقاء بشرتك نظيفة، فيقلل من نسبة الدهون فالبشرة (صابونة الكبريت-صابونة كالوليت-صابونة نيتروجينا-صابون سينوبار) تجنبي مؤكلات الغانية بالزيوت والشوكولاتة ومشروبات الغازية فتزيد من الزيوت البشرة وتسبب حب شباب عليك استخدام تونر للوجه للبشرة الدهنية حتي يقلل من المسامات و أثار الحبوب استخدمي كريمات لمنع حب الشباب بشكل يومي وعلي بشرة نظيفة ( فيوسيدين مرهم لحب الشباب سريع المفعول-اكنيمايسين محلول- كريم فيوسيديرم) استخدمي مقشر يوميا قبل النوم وعلي بشرة نظيفة (كريم أكرتين للتقشير-كريم أكنى فرى- ايزوتريكس جل ( Isotrex Gel ) لعلاج أثار الحبوب( سبكترا جيل -سكارو كريم -كريم ميبو سكار ) حب الشباب (العُدّ) وأعراضه :الأربع الأسباب الرئيسية :علاج حب الشباب

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