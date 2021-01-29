طريقة توصيل لمبة السلم ديفاتوري بمفتاح ثلاثة طرف الكهرباء الحديثة 2021

كيفية توصيل لمبة السلم في الكهرباء الحديثة هي من الأشياء التي يتم السؤال عنها باستمرار من صنايعية حرفة كهربائية المنازل، حيث أن توصيل هذه اللمبة يتم اضاءتها من أكثر من مكان سواء كانت اللمبة على سلم منزلي أو سلم عمارة، ولأنه تسهل هذه العملية فصل المفتاح عند الانتهاء من صعود السلم، ولذلك يكون هناك مفتاحين لها مفتاح أسفل السلم قبل الصعود، ومفتاح آخر السلم، وهذا المفتاح يكون ثلاثي الأطراف وهو بثلاثة مسامير لتوصيل السلك بهم،ويجب التركيز جيداً في شرح طريقة التوصيل حتى لا تتسبب في عمل شورت (قفلة) بالمنزل.

طريقة توصيل لمبة السلم (ديفاتوري السلم) بمفتاح ثلاثي الأطراف

لتوصيل لمبة السلم لتضئ من أكثر من مكان كذا طريقة، وكل شخص يستخدم الطريقة التي تسهل عليه التوفير في السلك وتوفير مجهود، ولكن لابد من استخدامهم بطريقة صحيحة ومعرفة الأطراف جيداً حتى تكتمل الدائرة من الناحيتين بدون مشكلة، والطرق هي:

الطريقة الموفرة: وهي أن يكون موجود مفتاحين ثلاثة طرف ولمبة، ويتم توصيل طرف من أطراف اللمبة بالأرضي (النترو) ويتم توصيل الطرف الآخر بإحدى المفتاحين في المسمار المشترك بين المسمارين، ثم يتم التوصيل في المفتاح الآخر طرف الكهرباء في المسمار المشترك، ثم يتم سحب طرفين سلك من المفتاح الأول إلى المفتاح الثاني ويتم ربطهم بالمسمارين كل سلك في مسمار مقابل للمسمار في المفتاح الآخر، وإليكم الصورة للتوضيح:

كيفية توصيل لمبة السلم بطريقة ثانية الكهرباء الحديثة

طريقة توصيل لمبة السلم بالطريقة المتوازية: وهو أن تحضر مفتاحين ثلاثة طرف ولمبة، ويتم توصيل طرفين سلك باللمبة في الدواية، بحيث يتم توزيع طرف منهم إلى مفتاح من ثلاثي الأطراف ويتم ربطه في المسمار المشترك بين المسمارين، ويتم توصيل الطرف الآخر الموجود باللمبة إلى المفتاح الثاني ثلاثي الأطراف ويتم ربطه بالمسمار المشترك، ثم يتم سحب طرفين سلك الكهرباء من اللوحة أو أي مصدر لتربط بين مسمارين المفتاحين ثلاثي الأطراف، والصورة الآتية توضح الطريقة مبسطة:

كيف تتعلم الكهرباء الحديثة وطريقة توصيل لمبة السلم بالطريقة الاقتصادية (ديفاتير السلم)

توجد طريقة اقتصادية في توصيل لمبة السلم للتوفير في السلك والمجهود وهي: أن تقوم بتوصيل اللمبة بطرفين سلك يتم توزيعهم على أول مفتاح من ثلاثي الأطراف في المسمار المشترك، والطرف الآخر في المفتاح الثاني في المسمار المشترك، ثم تقوم بإعطاء المفتاح الأول مصدر كهرباء طرفين من السلك في المسمارين بدون سحبه من مكان آخر، ويتم توصيل طرفين سلك الكهرباء في المفتاح الثاني من مكانه في المسمارين، وهكذا يكون كل مفتاح تم توصيله بالكهرباء من مكانه وليس بسحب سلك من المفتاح الآخر، والصورة الآتية توضح ذلك: