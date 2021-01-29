موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي

ينتظر عشاق كرة القدم بالمملكة العربية السعودية مباراة القمة بين فريقي الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي حيث يتمتع كل فريق بشعبية جماهيرية كبيرة حيث انتظر الجمهور هذه المباراة بعد التأجيل المستمر لها بسبب انتشار وباء كوفيد 19 الذي أدي إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية ويسعى كل فريق إلى الفوز وتحقيق لقب البطولة وشهدت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين فوز نادي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ويدخل فريق النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد عودته لتحقيق الانتصارات حيث حقق الفريق الفوز في آخر أربع مواجهات له بينما يدخل الزعيم المباراة وهو في صدارة الدوري ويسعى إلى تصحيح الخطأ الذي وقع فيه في آخر مباراة له حيث تعادل مع فريق الفيصلي بهدف لكل فريق.

يلتقي فري الهلال والنصر في مباراة نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت الموافق الثلاثين من يناير الجاري في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والربع بتوقيت السعودية.

سوف تقام المباراة على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

سيتم إذاعة المباراة على قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 بتعليق فهد العتيبي.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعوديتردد القناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات

يبحث الكثيرين من عشاق ومحبي كرة القدم بالمملكة العربية السعودية الجمهور العربي المتابع للمباريات والبطولات السعودية على تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لأهم الأحداث والمباريات وهو ما سنعرضه في السطور التالية:

تردد القناة السعودية الرياضية على النايل سات

التردد 12284.

معدل الترميز 27500.

استقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد القناة السعودية الرياضية على عرب سات

التردد 12149.

معدل الترميز 27500.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

وتعتبر تلك المواجهة من أهم المواجهات التي ينتظرها الجمهور السعودي حيث تعد المباراة مباراة ديربي تجمع بين فريقين من أقوي الفرق في كرة القدم السعودية وتمتاز لقاءات الفريقين بطابع خاص من الإثارة والمتعة.