مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 وتردد القنوات المفتوحة الناقلة عبر الأقمار المختلفة

أُقيمت جرعة كاس العالم للأندية 2021 خلال فترة والتي أسفرت عن مواجهات كبيرة بين الأندية المُشاركة، وتنطلق مباريات كاس العالم للأندية 2021 في قطر خلال الفترة من الرابع من فبراير وحتى اليوم الرابع عشر من نفس الشهر، ويُشارك في البطولة عدد من الأندية العربية والأوروبية والأسيوية على رأسها النادي الأهلي المصري، ويتطرق الجميع الآن لمعرفة جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 ، وهو ما سنوضحه لكم حسب توقيت مصر والمملكة السعودية.

جدول مباريات كاس العالم للأندية 2021

جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 ، تبدأ منافسات بطولة كاس العالم للأندية في قطر بمباراة الافتتاح بين فريق الأهلي المصري وفريق الدحيل القطري والتي ستُعد من أهم المباريات في البطولة الكبيرة وسنتعرف سوياً من خلال هذا التقرير على جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 كاملة التي ستُقام في قطر، وسوف يواجه الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

وفي نفس السياق سيُقابل فريق أولسان هيونداى بطل دوري أبطال أسيا فريق تيجريس أونال بطل الكونكاكاف في مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية، وسوف يُقابل الفائز من الفريقين المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس بين سانتوس أوبالميراس من البرازيل.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021

يترقب ملايين المتابعين انطلاق البطولة كما يبحث البعض عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس العالم للأندية 2021 على النايل سات وعربسات وهوت بيرد، وتذيع مباريات كأس العالم للأندية 2021 أربعة قنوات مفتوحة على رأسها قناة الكأس الرياضية القطرية، وإليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالك للأندية 2021

تردد قناة الكأس الرياضية نايل سات: تردد 11919، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 تردد قناة تي في سبورت البولندي هوت بيرد: تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 تردد قناة ميديا يست الإيطالية هوت بيرد: تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 تردد قناة بي إن تي البلغارية هيلاس سات: تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900

مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021

نُذكركم أن النادي الأهلي قد تأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعدما حقق الفوز وحصل على اللقب للمرة التاسعة في تاريخه في لقاء النهائي أمام غريمة التقليدي فريق الزمالك اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد على ملعب استاد القاهرة الدولي، كما النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة له.

جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021

ربع النهائي 4 فبراير – تيجريس أونال المكسيكي × أولسان الكوري الجنوبي 4 مساء. 4 فبراير – الأهلي × الدحيل القطري الساعة السابعة والنصف مساء. تحديد المركز الخامس 7 فبراير – الخاسر من لقاء تيجريس أونال مع أولسان × الخاسر من مباراة الأهلي والدحيل الساعة الخامسة. نصف النهائي 7 فبراير – سانتوس أو بالميراس × الفائز من تيجريس وأولسان الساعة الثامنة مساء. 8 فبراير – بايرن ميونخ × الفائز من لقاء الأهلي والدحيل الساعة الثامنة مساء. تحديد المركز الثالث 11 فبراير.. على ملعب “المدينة التعليمية” في تمام الساعة 5 مساء النهائي 11 فبراير.. على ملعب “المدينة التعليمية” في تمام الساعة 8 مساء

وإلى هنا نكون قد انتهينا كمن رصد وتقديم جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 ، كذلك تردد القنوات المفتوحة الناقلة كاس العالم للأندية 2021 ، وسوف نتابع معكم وقت انطلاق البطولة الكبيرة حيث نرصد ونتابع معكم نتائج المباريات أول بأول.