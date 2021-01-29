أخبار اليمن : الأرصاد ينبه جميع المواطنين في المحافظات الجبلية

الأرصاد ينبه جميع المواطنين في المحافظات الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاعاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه رغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة ستظل الأجواء باردة إجمالا أثناء ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبيا على محافظات حجة، المحويت، الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب.
ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة وحماية المحاصيل الزراعية.
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 3.2 في ذمار، 3.5 في كل من عمران وصنعاء، 8 درجات في السدة، و 9.1 في سيئون.
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