إيران ترفض العودة إلى الاتفاق النووى قبل رفع العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، على أن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووى الموقع عام 2015 مع الدول الست الكبرى قبل أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها عن طهران.





وفى مؤتمر صحفى فى اسطنبول، قال ظريف إن طهران لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووى، قبل أن ترفع العقوبات، معتبرًا أن الطلب الأمريكى "غير عملى ولن يحدث"، حسبما نقلت "رويترز".

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