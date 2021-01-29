أمريكا ترصد أول إصابتين بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

جدة - نرمين السيد - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أول إصابتين بالسلالة الجنوب إفريقية شديدة العدوى لفيروس كورونا المستجد والمقاومة للقاحات، فى ولاية ساوث كارولينا.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال خبراء صحة فى الولايات المتحدة، إن وصول ما يسمى سلالة جنوب إفريقيا يشكل تحديًا جديدًا لجهود احتواء الجائحة التى أودت بحياة ما لا يقل عن 430 ألف أمريكى فى 11 شهرًا، وذلك فى ظل حملة التطعيم التى أطلقتها السلطات لمواجهة الوباء.

وقالت الكثير من الدراسات المعملية، إن سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا مقلق، إذ أنها تخفض كفاءة اللقاح والعلاج بالأجسام المضادة، وإن لم تظهر أى مؤشرات بعد على أنها تسبب إصابة أشد.

وبحسب الوكالة، يأتى تأكيد أول إصابتين بعد أيام من رصد إدارة الصحة فى مينيسوتا أول إصابة معروفة فى البلاد بسلالة شديدة العدوى نشأت فى البرازيل.

كما سجلت كولورادو، الشهر الماضى، أول إصابة فى بالسلالة البريطانية من الفيروس التاجى، التى ارتبطت بارتفاع حصيلة الوفيات، حيث تم رصد إصابات بهذه السلالة فى 28 ولاية على الأقل.