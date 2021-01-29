عارضت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل باوسر اليوم /الجمعة/ توصية من القائمة بأعمال قائد شرطة الكونجرس يوجاناندا بيتمان بوضع سياج دائم حول مقر الكونجرس إلى جانب تدابير أمنية أخرى.
وقالت باوسر - في تصريح صحفي اليوم - إن العاصمة الأمريكية لن تقبل بوجود قوات إضافية دائمة ولا بوضع سور حول الكونجرس كإجراء طويل الأمد رغم إقرارها بالحاجة إلى وجود المزيد من القوات بصورة مؤقتة لتأمين أية فعاليات قادمة بالكونجرس.
وجاء اقتراح بيتمان في بيان أصدرته اليوم بعد ثلاثة أسابيع من أحداث اقتحام بعض مثيري الشغب من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمقر الكونجرس " الكابيتول" يوم السادس من يناير الجاري ، وارتكاب عنف أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص.
من جانبه، قال النائب الديمقراطي جيك أوتشينكلوس - في تغريدة على منصبة التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه سيكون من الخطأ تحويل "بيت الديمقراطية" إلى قلعة حربية، وما يحتاجه "الكابيتول" هو أن يظل مفتوحا للناخبين وللصحفيين وللزوار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمدة واشنطن ترفض اقتراح الشرطة بوضع سور حول مقر الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.